"العربية بقت خردة".. كثافات مرورية إثر وقوع حادث مروع بطريق أطفيح (صور)

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث مروع بطريق صول، بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي ومصابين بطريق صول، بمركز أطفيح جنوب المحافظة.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى أقرب مستشفى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.