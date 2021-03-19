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زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اليوم الجمعة، إن كل تفكيره منصب علي التتويج ببطولات هذا الموسم"، مؤكداً أنه سيرحل يوماً ما عن الفريق "الملكي" وأن العقود في كرة القدم لا تفيد في شيء.

وقال خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة سيلتا فيغو في الجولة الـ28 من "الليغا" على ملعب بالايدوس "أنا لا أخطط لشيء. يمكنك التوقيع لعشر سنوات وترحل غدا، والعكس. بالنسبة لي، ما يثير حماسي هو كل يوم على حدة وباقي المناقشات، أما باقي الأمور فهي مناقشات لا يمكنني التحدث عنها".

وأضاف "هذا هو عالم كرة القدم ولن أغير شيئاً، لطالما أعجبني. لقد حالفني الحظ بإمكانية اللعب في هذا النادي الكبير والآن التدريب فيه. إنني استمتع بذلك كل يوم. لن أغير شيء مما يقال، يمكنني فقط الاستمتاع لأن كل هذا سينتهي يوما ماً".

وتحدث المدرب الفرنسي عن إصابة إيدين هازارد مجدداً، وقال إنه على ثقة بأنه "يوماً ما سيظهر بمستواه الحقيقي مع ريال مدريد".

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