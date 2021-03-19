إبراهيم عيسى: موقف تركيا ليس نهاية الإخوان.. والتنظيم "حرباء" تشكل نفسها بسموم جديدة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك 200 إخواني طلبوا اللجوء من عدة دول، كما أن هناك 112 إخواني طلبوا اللجوء في كوريا الجنوبية ولابد من التحدث مع هذه الدول لوقف حركات تكوين بؤر متعددة للإخوان في عدة دول، موضحًا انه لابد أن تكون علاقتنا قوية مع هذه الدول لإجهاذ البؤر الإرهابية مبكرًا.



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإرهابي يحيى موسى الهارب لكندا كان يدير عملية اغتيال النائب العام، مشيرًا إلى أن ماليزيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا هي مناطق تدعي اللجوء للإخوان، موضحًا أن تغيير موقف تركيا لا يعني تغيير ونهاية الإخوان، إذ أن التنظيم الإخواني باقي ومخترق مجتمعات كبيرة، كما أن خطر الإخوان لن ينتهي وهو حرباء تتجدد وتعيد تشكيل وترميم نفسها بسموم جديدة.



وأوضح أن استراتيجية الإخوان في الإعلام ستتغير بشكل كبير،حيث إن هناك تحرك لإنشاء قناة إخوانية جديدة في بريطانيا وإنشاء رابطة باسم "هيئة العلماء المسلمين" ويديره الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن في تاريخ الإخوان هي دائمًا ما تجدد من نفسها و"حرباء" الإخوان شُكل في عصر السادات ومولت نفسها ثم قتلوا أنور السادات في النهاية، كما أنهم استفحلوا في عهد حسني مبارك وتحركوا في كل قطاعات مصر.