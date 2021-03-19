تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري والكأس وأبطال إفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المريخ السوداني، يوم الثالث من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف فريق سيمبا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.





ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 33 نقطة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الأهلي المقبلة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المصري الممتاز.





المريخ السوداني × الأهلي، يوم 3 أبريل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي × سيمبا التنزاني، يوم 9 أبريل، في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي × النصر، يوم 14 أبريل، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





الزمالك × الأهلي، يوم 18 أبريل، في الدوري المصري الممتاز.





الأهلي × سموحة، يوم 21 أبريل، في الدوري المصري الممتاز.





إنبي × الأهلي، يوم 24 أبريل، في الدوري المصري الممتاز.





المصري × الأهلي، يوم 27 أبريل، في الدوري المصري الممتاز.





الأهلي × الجونة، يوم 30 أبريل، في الدوري المصري الممتاز.





غزل المحلة × الأهلي، يوم 2 مايو، في الدوري المصري الممتاز.





الاتحاد السكندري × الأهلي، يوم 6 مايو، في الدوري المصري الممتاز.





الأهلي × الزمالك، يوم 10 مايو، في الدوري المصري الممتاز.



