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إبراهيم عيسى: تركيا عادت لرشدها ومصر انتصرت في أزمة قنوات الإخوان

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك تعليمات أخيرة صدرت للقنوات الإخوانية المعادية التي تبث وتمول من تركيا، وهذه التعليمات حملت قرارات بتغيير سياستها العدائية أو التوقف عن برامجها السياسية، مشيرًا إلى أن هذا مكسب حقيقي للدولة المصرية يستحق الإحترام والإشادة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها ليست منافذ إعلامية، إلا أنها منافذ لحملات الكراهية وبث العداء ونشر الأفكار المتطرفة ولتعظيم الإرهاب والدعوة للإرهاب، وتحريض ضد الجيش المصري والشرطة، مشددًا أنه لا يجب الزعم بأن هذه القنوات المعادية هي منافذ إعلامية ذات صبغة مهنية.

وأوضح أن هذا القرار إنتصار للإرادة المصرية، وهو مكسب واضح للدولة، مشيرًا إلى أن المكسب في تحقق الإرادة السياسية واستجابة الجانب الأخر للأفكار المصرية، كما أن مصر أصرت على موقفها وهو مكسب، وتركيا تريد الرجوع إلى الحق هذا مكسب كبير للمنطقة، متابعًا: "مصر كان لها صلابة موقف وتركيا غيرت من رأيها وعادت لرشدها.. مصر أكبر من أن تفرح بإغلاق قنوات مثل هذه".

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