33 عيادة متحركة بالمناطق الأكثر إصابة بكورونا في أسوان





حيث تم إطلاق عدد 33 عيادة طبية خلال الأسبوع المنصرم علي مستوي مراكز ( اسوان - دراو - كوم امبو - نصر النوبة - ادفو )، وذلك تحت إشراف الدكتور "محمود عبد العزيز " مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية.





وتقوم العيادات الطبية بأعمال الطبي المجاني للمواطنين، بالإضافة للقياس نسبة الأكسجين بالدم، كما تقوم بتوجيه حالات الإشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفي لعمل لإستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفي، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، والتي تم تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.



وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، وثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أن أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.



والتي تتيح أيضا إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.



وفي السياق ذاته واصلت المديرية مجهوداتها خلال الأيام الماضية في تلبية لإحتياجات المستشفيات بدعم مستشفي الصدر والحميات بتانك أكسجين سعة 3000 لتر وتفعيله لخدمة مرضى.

في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان لمواجهة جائحة كورونا، أعلن الدكتور "ايهاب حنفي " وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تواصل مجهودات المديرية في تنظيم عيادات طبية متحركة مخصصة للقري الأعلي في نسبة الإصابات.