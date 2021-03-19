فقد شبيبة الساورة صدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم إثر قرار لجنة الانضباط بخصم 6 نقاط من رصيده على خلفية المشاركة غير القانونية لأحد لاعبيه في المباراة التي تغلب فيها على مضيفه نادي بارادو 2-1 أمس الأول الأربعاء، في الجولة 18 من المسابقة.



وأوضحت رابطة الدوري الجزائري عبر موقعها الرسمي، أن لجنة الانضباط قبلت الحيثيات التي تقدم بها نادي بارادو بشأن اللاعب أسامة مداحي، لذلك اعتبرت شبيبة الساورة خاسراً للمباراة بنتيجة 0-3 ليفقد نقاطها الثلاث مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده.



كذلك جرى إيقاف اللاعب مداحي خمس مباريات نافذة، وسكرتير النادي زين حمداي شهراً كاملاً، إلى جانب تغريم الفريق نحو 2400 دولار.



وتبعاً لهذا القرار، صعد مولودية وهران الوصيف إلى صدارة الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين أمام وفاق سطيف وجمعية أمل عين مليلة ملاحقيه المباشرين، بينما تراجع شبيبة الساورة للمركز الرابع الذي يحتله مناصفة مع أولمبي المدية ونادي بارادو الذي أضيفت ثلاث نقاط إلى رصيده.



من جهة أخرى، عاقبت لجنة الانضباط اللاعبين نصر الدين خوالد وهاشم بوعافية من اتحاد بسكرة، بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمهما 240 دولار لاحتجاجهما على القرارات التحكيمية، كما جرى إيقاف أحمد بلعاليا لاعب سريع غليزان وعمر بودومي لاعب أولمبي المدية بالإيقاف مباراة واحدة.