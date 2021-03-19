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نشرة حوادث الفجر: الأمن العام يكشف غموض أغرب قضية قتل في عام 2021
الجمعة 19/مارس/2021 - 10:16 م
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
"قتلت زوجها ومرات عشيقها".. لغز العثور على جثة بالقرب من الطريق الدائري
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق الدائري بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، إذ تبين أن صديقتها وراء قتلها لوجود علاقة غير شرعية مع زوجها، "لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط هنا
مصادر تكشف مفاجآت بشأن العثور على جثة مدرسة داخل كومباوند بحدائق اكتوبر
كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مدرسة داخل كومباوند شهير بمنطقة حدائق اكتوبر، إذ تبين أنها كانت تقيم بمفردها بالشقة محل الواقعة، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
الأمن العام يكشف غموض أغرب قضية قتل في عام 2021
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى كشف غموض أغرب قضية قتل فى عام 2021، حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها لزواج من صديقه، وتهشيم رأس زوجة عشيقها لمماطتله فى قتلها بالجيزة بعد أن تحل بالاتفاق بينهم لمدة سنة، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية
نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط 108 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
"قتلت زوجها ومرات عشيقها".. لغز العثور على جثة بالقرب من الطريق الدائري
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق الدائري بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، إذ تبين أن صديقتها وراء قتلها لوجود علاقة غير شرعية مع زوجها، "لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط هنا
مصادر تكشف مفاجآت بشأن العثور على جثة مدرسة داخل كومباوند بحدائق اكتوبر
كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مدرسة داخل كومباوند شهير بمنطقة حدائق اكتوبر، إذ تبين أنها كانت تقيم بمفردها بالشقة محل الواقعة، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
الأمن العام يكشف غموض أغرب قضية قتل في عام 2021
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى كشف غموض أغرب قضية قتل فى عام 2021، حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها لزواج من صديقه، وتهشيم رأس زوجة عشيقها لمماطتله فى قتلها بالجيزة بعد أن تحل بالاتفاق بينهم لمدة سنة، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية
نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط 108 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
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