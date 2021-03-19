روبي تتصدر تريند "تويتر" عقب شائعات ارتباطها بالمنتج وليد منصور

تصدرت الفنانة روبي تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب شائعات ارتباطها بالمنتج وليد منصور.



وانتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمعت وليد منصور بروبي مما جعل الجمهور يعتقد أن بينهما علاقة حب ولكنهما كانا يحتفلا بنجاح أحدث أغاني روبي التي حققت نجاح كبير ومنها أغنية "حتة تانية" والتي أنتجها المنتج وليد منصور.



ووجهت روبي رسالة شكر للمنتج وليد منصور قائله: "بجد شكرًا على تعبك معايا، وان شاء الله الألبوم هينجح زى ما انت على طول ناجح ومكسر الدنيا".