"لينك شغال".. خطوات الدخول إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين والتسجيل في ترقيات المعلمين 2021





يبحث الكثيرون عن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين، للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021، ولمعرفة ترقيات عام 2021 وبالأخص بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المعلومات التي تخص تدريب الترقيات وترقية جميع المعلمين التي يستحقوا هذه الترقيه.





وشددت الهيئة العامة للترقية، على المعلمين لتسجيل بياناتهم وذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين الموقع المتخصص في ذلك، لمعرفة الأماكن التي يتم فيها التدريب وكل هذا سوف نتعرف عليه الامور التي تخص الاكاديمية المهنية للمعلمين.





رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021





وزاد بحث المعلمين عن الأكاديمية المهنية للمعلمين والرابط المباشر من أجل تسجيل رغباتهم في ترقية 2021، وطرق التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة.





طرق التسجيل في ترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين





هنـــــــــــــــا ". الدخول إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين بالضغط "".





إدخال الرقم السري والاستعلام.





كتابة الرقم القومي.





ظهور كافة بيانات الترقية والأماكن والمواعيد.





الأوراق المطلوب إدخالها على الأكاديمية المهنية للمعلمين للترقية





وجود ملف الترقية الخاص بالمعلم والمعلمة.





تقرير مفصل عن أداء المعلم.





وجود صحيفة معتمدة ومطبوع عمل إدارة التربية والتعليم.





صورة البطاقة.





"لينك شغال".. خطوات الدخول إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين والتسجيل في ترقيات المعلمين 2021



