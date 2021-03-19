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السودان: أمريكا سترفع كميات القمح التى توردها إلينا

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
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قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم للسودان 300 ألف طن من القمح هذا العام تزيد إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024.

كانت الولايات المتحدة تعهدت بالدعم عبر توريد القمح وسلع أساسية أخرى للسودان لمدة أربع سنوات بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الشهر الماضي، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون سودانيون آنذاك.

ويبلغ استهلاك السودان من القمح نحو 2.5 مليون طن سنويا اشترى 1.1 مليون طن منها محليا العام الماضي، وإن المساحة المنزرعة زادت قليلا هذا العام.

ويعتزم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة شراء 200 ألف طن من القمح للسودان للعام الثاني في 2021.

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القمح السودان ازمة القمح في سودان

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