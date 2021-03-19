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راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، حصل على توقيع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سينضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "راديو كتالونيا"  الإسباني، أن برشلونة حصل على توقيع الأرجنتيني سيرجو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل أن يتولي حتي خوان لابورتا رئاسة النادي بشكل رسمي.

وأكدت الإذاعة الكتالونية، أن الفريق الكتالوني وقع مع أجويرو، واكن ذلك بموافقة لابورتا والذي تم انتخابه وتنصيبه بعد ذلك رئيسًا للبرسا.

وتابع :" خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن إبرام الصفقة بشكل رسمي مع نجم مانشستر سيتي".


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الكلمات المفتاحية

ميسي مانشستر سيتي برشلونة أجويرو

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