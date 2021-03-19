أول تعليق من أبوجبل بعد استبعاده من قائمة المنتخب

بعث الدولي محمد أبو جبل،حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، رسالة للجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري.





ونشر أبو جبل تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قائلاً: "كل التوفيق لمنتخبنا المصري في المهمة القادمة. متمنيا الفوز في المباريات القادمة".





‏وتابع حارس الزمالك: "كل الدعم لكابتن حسام البداري ومدربي أيمن طاهر في اختياراتهم لقائمة منتخب مصر، متمنيا التوفيق لزملائي الحراس".



