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أول تعليق من أبوجبل بعد استبعاده من قائمة المنتخب

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بعث الدولي  محمد أبو جبل،حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، رسالة للجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري.

ونشر  أبو جبل  تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قائلاً: "كل التوفيق لمنتخبنا المصري في المهمة القادمة. متمنيا الفوز في المباريات القادمة".

‏وتابع حارس الزمالك: "كل الدعم لكابتن حسام البداري ومدربي أيمن طاهر في اختياراتهم لقائمة منتخب مصر، متمنيا التوفيق لزملائي الحراس". 

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قرر ضم 4 حراس مرمى في التجمع القادم للفراعنة، وهم محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر، فيما استبعد أبو جبل بعد غيابه عن المشاركة مع فريقه خلال المباريات الماضية

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الزمالك الدوري المصري ابوجبل

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