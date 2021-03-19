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أول تعليق من أبوجبل بعد استبعاده من قائمة المنتخب
الجمعة 19/مارس/2021 - 10:27 م
الفجر الرياضي
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بعث الدولي محمد أبو جبل،حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، رسالة للجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري.
ونشر أبو جبل تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قائلاً: "كل التوفيق لمنتخبنا المصري في المهمة القادمة. متمنيا الفوز في المباريات القادمة".
وتابع حارس الزمالك: "كل الدعم لكابتن حسام البداري ومدربي أيمن طاهر في اختياراتهم لقائمة منتخب مصر، متمنيا التوفيق لزملائي الحراس".
يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قرر ضم 4 حراس مرمى في التجمع القادم للفراعنة، وهم محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر، فيما استبعد أبو جبل بعد غيابه عن المشاركة مع فريقه خلال المباريات الماضية
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