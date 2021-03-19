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(14) مسجدًا جديدا بمديرية أوقاف أسيوط

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
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(14) مسجدًا جديدا بمديرية أوقاف أسيوط
(14) مسجدًا جديدا بمديرية أوقاف أسيوط

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