انبعثت من منزله رائحة كريهة.. العثور على جثة عجوز بالبدرشين

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة عجوز في حالة تحلل وتعفن، داخل مسكنه، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بتلقي العميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل، بنطاق المركز.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة النقيب محمد جمال برغش، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "محمد.ع"، في العقد السابع من عمره، في حالة تحلل وتعفن، ويرتدي كامل ملابسه، وتبين عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر أبوابها أو نوافذها، كما تبين أنه كان يقيم بمفرده.



تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض السكري، وتوفي منذ حوالي أربعة أيام.



وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفي تبين أن وفاته طبيعية وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

