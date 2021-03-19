المفتي: الإسلام لم يتقوقع وأعطى المرأة والرجل الحقوق ليعمروا الكون

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المرأة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها، في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، ومكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، بحيث تنجو بها سفينة الأسرة، انطلاقًا من المودة والعشرة الطيبة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية".



وأثنى مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المرأة، وحرصه على نيل حقوقها؛ فهذا يعكس إيمانه بأهمية هذا الملف، وأن الأم تمثل النافذة الأولى التي ينظر من خلالها الأبناء على أخلاق المجتمع وثقافته.



وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب، وترشح، وتولي المناصب السياسية، قال إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.

