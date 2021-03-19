عمرو أديب: قرار تركيا بخصوص "قنوات الإخوان" بادرة طيبة

استهل الإعلامي عمرو أديب، حديثه بعدد من تعبيرات الوجه، قائلا: "مساء الخير، مساء الفل، مساء مصر الجميلة، والحلوة"، مضيفا ساخرا: "معنديش أي سبب أني أكون لابس كرافتة حمراء ولا حاجة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أنا مواطن سعيد، وعايز نكون بلد عادية ومش مستهدفة"، لافتا إلى أن ما قامت به تركيا تجاه القنوات الإخوانية التي تبث منها بادرة طيبة، وشيىء جيد، وبه نوع من الحلحلة.



وأشار إلى أن مصر تسير في الطريق السليم، ولكن ما حدث بالأمس في القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا بداية، وليس نهاية، مضيفا: "إحنا بتوع أفعال وليس أقوال.. وتركيا بدأت تقدم أفعال"، لافتا إلى أن هناك انخفاض في مستوى العدوانية التي تبث في القنوات التي تبث من تركيا.

