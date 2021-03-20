منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

انتشرت شائعات تفيد بأن المطرب شعبان عبد الرحيم كان متزوجا من الفنانة منار اللبنانية.



وقالت منار اللبنانية في تصريحات صحفية أنه جمعها علاقة صداقة فقط بشعبان عبد الرحيم ولم تصل إلى الزواج وأن هذه مجرد شائعات كما أنها تعرفت عليه من خلال مدير أعمالها.



والذي جعل هذه الشائعات تنتشر هو أغنية "هتجوز لبنانية" لشعبان عبد الرحيم حيث انتشرت عقب ذلك شائعات ارتباطهما وانتشرت أيضا صورة أثناء تقديم "عبد الرحيم" ساعة لمنار اللبنانية.