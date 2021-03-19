الوصيف: إيطاليا السوق الأهم سياحيًا لمصر.. ووفد إيطالي: مصر أكثر أمانًا

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن السوق الإيطالي بالنسبة للسياحة المصرية من الأهمية بمكان حيث يُعد من الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر وخاصة إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية يتم تطبيقها بصرامة وبالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة الجميع من السائحين والعاملين بالقطاع.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين وزير السياحة والآثار، وبين وفد إيطالي من 140 فرد،ممثلين لأكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية، وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، وعدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي، وذلك مساء اليوم الجمعة، في متحف شرم الشيخ، حيث جاءت زيارة الوفد للمدينة كي يتفقدوا الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.



ومن جانبه، أكد السيد Eugineo Peritoni ممثل رئيس مجموعة دومينا الإيطالية للاستثمار السياحي والعقاري على أن مصر تعتبر مقصد آمن سواء من جانب توافر كافة سبل الأمن والأمان أو من جانب تطبيق كافة معايير وإجراءات السلامة الصحية، لافتا إلى أن أعداد الإصابات في مدينة شرم الشيخ تكاد تكون معدومة.



وأضاف أن هذه الزيارة جاءت لتفقد كافة الإجراءات المطبقة على أرض الواقع وهذا هو جزء من آلياتهم وخططهم لاستئناف حركة السياحة الوافدة من إيطاليا إلى مصر وخاصة لمدينة شرم الشيخ.



وخلال هذا اللقاء، تم عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" للوفد الإيطالي في قاعة المؤتمرات الخاصة بالمتحف، وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بالمتحف ووصفوه بالرائع وخاصة لما يتضمنه من مقتنيات أثرية متنوعة وفريدة تعكس نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا.



كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في مدينة شرم الشيخ والتي شاهدوها بأنفسهم على أرض الواقع خلال جولتهم داخل المدينة، بالإضافة إلى استمتاعهم أيضا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الدافئ الذي تتمتع به المدينة.