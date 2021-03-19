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محلل سياسي: تاريخ الإخوان يمتلئ بالخيانة ووكلاء لقوى غير وطنية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد طارق أبو السعد، الكاتب والمحلل السياسي، أن تاريخ الإخوان يمتلئ بالخيانة للجماعة الوطنية ومثبت فيه أنهم وكلاء لقوى أخرى لم تكن وطنية، مشيرًا إلى أن أي رهان على غير الوطن هو خاسر، موضحًا أن رهان الإخوان كان دائمًا من أجل العنف وتخريب الوطن، ودائمًا ما كان هذا رهان خاسر.

وأضاف "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفاعل الحقيقي في المعركة هو الشعب المصري الذي واجه المنصات الإعلامية الإخوانية التي كانت تستهدف وعيه واللحمة الوطنية، واستطاع منفردًا في مواجهة المخطط الإرهابي للإخوان، مؤكدًا أن الإخوان تستخدم لصالح قوى عالمية، إذ أنه في أخر 10 سنوات في مصر كانت أداة توظيف لطرح المشروع التركي القطري.

وأوضح أن القيادات الإخوانية كانت تعرف هذه الخطوة التي سيتخلى عنها القوي الإقليمية الموظفة لها من البداية، مشيرًا إلى أن القيادات الإخوانية لم تحذر القاعدة التابعة لها من مثل هذه الخطوة، معقبًا: "مش مصدقين ما يحدث وإغلاق القنوات الإخوانية".

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