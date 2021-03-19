عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء





وطالب موسيماني برحيل رامي ربيعة مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب كثرة إصاباته، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في مركزه.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2-4-2021 المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.









وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قاضية إلى نجم القلعة الحمراء.