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الشافعي تربية الدواجن توفر فرص عمل لنحو 3 مليون مواطن

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الشافعى خبير صناعة الدواجن وعضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن يعمل بها ما يقرب من 3 ملايين مواطن بإجمالى استثمارات تصل لـ 90 مليار جنيه، وان مصر تحتاج لمضاعفة الإنتاج إلى مليار طائر حتى 2030 لزيادة نسبة البروتين للمستهلك المصرى ومواجهة الزيادة السكانية المتوقعه.


وأضاف الشافعى خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2، أن وقف استيراد الدواجن ومجزءاتها ومصنعات الدواجن سوف يعطى فرصة لضخ استثمارات جديدة فى صناعة الدواجن، لدعم المربين وتغيير ثقافة المستهلكين، وتوفير الأعلاف بسعر مناسب، ورفع إنتاجية المزارع من الدواجن، والتوسع فى إنشاء المجازر، خاصة فى القرى والمحافظات البعيدة بالنطاق الريفى وزيادة إنتاج المزارعين من الذرة الصفراء.


وأوضح خبير صناعة الدواجن، أن منتجات الدواجن فائقة الجودة، تحتاج لبعض الخطوات لتحويلها الى علامة تجارية منها جودة المنتج نفسة وفق المقاييس العالمية والصحية، لطمأنة المستهلك ودفع الشركات لتطوير اداء شركاتها وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتا الى أن مصر بها اكثر من 320 مجزر للدواجن بطاقة 950 مليون طائر يوميا، ولكنها لا تعمل سوى بطاقة 12 % فقط من طاقتها لتذبذب الأسعار وسوء التوزيع الجغرافى للمجازر.


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