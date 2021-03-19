عمرو أديب عن تقييد تركيا لقنوات الإخوان: "اعتبروها خطوبة"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على توجيه تركيا للقنوات المعادية لمصر وتبث من أنقرة بضبط محتواها التحريري، مشيرا إلى أنه بعد تحييد هذه القنوات "هنبدأ نتكلم في الملفات التانية".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تطالب باحترام السيادة المصرية الداخلية، والاحترام الأمن القومي المصري، مضيفا: "أنا واقعي وبتاع خطوات على الأرض.. وحبا الله مصر بإدارة عارفة مصلحتها كويس".



وأضاف "من حقك تسعد، ومن حقك تفخر، والحلحلة اللي حصلت شيىء مكنش حد بيفكر فيه.. مصر كبيرة مش جماعة، مصر بلد إقليمية مؤثرة"، متابعا: "اعتبروا اللي حصل خطوبة.. وهنشوف الأيام الجاية هيحصل عليها، دايما الخطوبة الناس بتكون كويسة فيها".

