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وزيرة التضامن ترشح "الحاجة روحية" للأم المثالية لهذا العام

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج،  التهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة عيد الأم قائله " كل عام وكل أم وامرأة في مصر طيبة "، وكل عام وشهدائنا بخير وهم فى الجنة، وأمهات الشهداء ودورهم العظيم في تواجد أبطال قاموا بالدفاع عن الوطن ونتمنى جميعا أن نشارك ونستكمل مسيرة هؤلاء الأبطال.

وعقب الإعلامى د. عمرو الليثى موجها التهنئة إلى وزيرة التضامن بمناسبة عيد الأم قائلًا " الوزيرة الإنسانة " وما تقدمه من خير وعطاء كبير.

وأشار الاعلامى د. عمرو الليثى أن ضيفته في الحلقة "الحاجة روحية" وأبناءها الأربعة، والتي ضحت بحياتها لتربية أولادها من ذوي الإحتياجات الخاصة، وأن وزيرة التضامن حرصت على المداخلة الهاتفية لتوجيه بعض الأخبار السارة للحاجة روحية.

ووجهت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، تحية شكر وتقدير إلى الحاجة روحية لدورها العظيم ومثابرتها في تربية أبنائها قائلة للحاجة روحية " أنتى على رأسي" وأنها أعطت المثل في الإخلاص والتضحية، وأن خدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة شرف عظيم.

وزفت وزيرة التضامن خبر سار إلى الحاجة روحية بأنها مرشحة من قبل وزارة التضامن " الأم المثالية " لهذا العام وتابعت: "أننا سنقوم بدعمها وإعطائها مشروعا إضافية.. وترشيحها كأم مثالية لهذا العام لأنها سيدة اقتصادية تنتج بيدها وهي في المنزل وهي مثال مشرف لنا جميعًا، وأن هناك شكر واجب من الجميع، وإن شاء الله سألتقي بيكي في منزلك قريبًا وأننا على استعداد تام لخدمتك".

وعقب نجلها الأكبر بتوجيه الشكر إلى معالي وزيرة التضامن على دعمها ومساندتها للأم المصرية بشكل عام ولوالدته " روحية " بشكل خاص.

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