الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة بدءا من الغد وحتى الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منشورًا خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحذر من خلال من موجة حارة بداية من الغد إلى يوم الثلاثاء، معلنة بداية فصل الربيع مناخيا، وتؤثر على كافة الأنحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.



وأضافت "الأرصاد"، أن ذروتة يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير، كما تكون سمة الفترة الـتربة العالقة نهارًا، والرمال المثارة مع نشاط الرياح.



كما تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة؛ لأنه سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع.

