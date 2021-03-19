تعرف على موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني





أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في الكلاسيكو الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





وحددت رابطة الليجا، يوم 10 أبريل المقبل موعدًا لإقامة اللقاء بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الميرنجي، بالدوري الإسباني.





كما أعلنت اللجنة عن تحديد موعد المباراة، حيث تقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



