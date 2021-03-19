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نيفين القباج: الرئيس السيسي يحب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويوجهنا دائما لتقديم كافة الخدمات لهم

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الرئيس والحكومة والمجتمع يتمنون الأفضل لمصر ومواطنيها، وأن كرامة المصري وحياته غالية علينا جميعا، وأن الرئيس السيسي يحب ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويوجهنا دائما لتقديم كافة الخدمات لهم، مرورا بجميع الوزراء وكافة القيادات والمجتمع الكل يساهم في دعم المواطن المصرى وعمل الخير وإن شاء الله مصر تستحق منا كل الخير ومهما نقوم به مش كفاية على مصر.

وعقب الإعلامى د. عمرو الليثى أن ضيفتي فى الحلقة "الحاجة روحية" وأبناءها الاربعة، والتي ضحت بحياتها لتربية أولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن وزيرة التضامن حرصت على المداخلة الهاتفية لتوجيه بعض الأخبار السارة للحاجة روحية.

وزفت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على الحياة، خبر سار إلى الحاجة روحية بأنها مرشحة من قبل وزارة التضامن " الأم المثالية " لهذا العام، واننا سنقوم بدعمها وإعطاءها مشروعا إضافية.. وترشيحها كأم مثالية لهذا العام.

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