مواجهات قوية للصيد والعياط والبدرشين وأكتوبر بالقسم الثالث



تنطلق السبت، مباريات الجولة الحادي والعشرين، من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث يستضيف جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.



ويخرج الاتصالات المتصدر برصيد 54 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة.



بينما يستضيف جولدي صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة فريق بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.



ويخرج أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة لملاقاة حلوان العام صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة.



ويستضيف أكتوبر صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة.



ويخرج الصف صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.



ويستضيف البدرشين صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة فريق مستقبل وطن صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة.



ويخرج القومي صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة لملاقاة العياط صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 54 نقطة

2- القومي 37 نقطة

3- المعادي 37 نقطة

4- كاسكادا 36 نقطة

5- أبو النمرس 34 نقطة

6- جولدي 30 نقطة

7- العياط 28 نقطة

8- مستقبل وطن 27 نقطة

9- البدرشين 26 نقطة

10- حلوان العام 23 نقطة

11- بشتيل 19 نقطة

12- جينيس 17 نقطة

13- أوسيم 17 نقطة

14- أكتوبر 14 نقطة

15- الصيد 14 نقطة

16- الصف 13 نقطة