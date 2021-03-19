Advertisements

مواجهات قوية للصيد والعياط والبدرشين وأكتوبر بالقسم الثالث

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements

تنطلق السبت، مباريات الجولة الحادي والعشرين، من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

حيث يستضيف جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

ويخرج الاتصالات المتصدر برصيد 54 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

بينما يستضيف جولدي صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة فريق بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

ويخرج أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة لملاقاة حلوان العام صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويستضيف أكتوبر صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويخرج الصف صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ويستضيف البدرشين صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة فريق مستقبل وطن صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويخرج القومي صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة لملاقاة العياط صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 54 نقطة
2- القومي 37 نقطة
3- المعادي 37 نقطة
4- كاسكادا 36 نقطة
5- أبو النمرس 34 نقطة
6- جولدي 30 نقطة
7- العياط 28 نقطة
8- مستقبل وطن 27 نقطة
9- البدرشين 26 نقطة
10- حلوان العام 23 نقطة
11- بشتيل 19 نقطة
12- جينيس 17 نقطة
13- أوسيم 17 نقطة
14- أكتوبر 14 نقطة
15- الصيد 14 نقطة
16- الصف 13 نقطة

أخبار تهمك

موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ نصف ساعة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: قرار تركيا بخصوص "قنوات الإخوان" بادرة طيبة

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

10:27 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

11:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار