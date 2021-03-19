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حسام حسن يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:02 م
أمل الحلفاوي
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تعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، يوم الثاني من شهر أبريل المقبل، بعد فترة التوقف الدولي.
ومع مرور 16 جولة حتى الآن من الدوري المصري الممتاز، يتصدر حسام حسن مهاجم سموحة، قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بفارق هدف وحيد عن أقرب منافسيه.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1ـ حسام حسن "سموحة" 8 أهداف
2- يوسف أوباما "الزمالك" 7 أهداف
3- أحمد سمير "طلائع الجيش" 7 أهداف
4- عمر كمال عبد الواحد "المصري" 7 أهداف
5- رمضان صبحي "بيراميدز" 6 أهداف
6- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" 6 أهداف
7- شيمليس بيكيلي "مصر المقاصة" 6 أهداف
8- شريف دابو "سيراميكا كليوباترا" 6 أهداف
9- رزاق سيسيه "الاتحاد السكندري" 6 أهداف
10- عمرو جمال "طلائع الجيش" برصيد 6 أهداف
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