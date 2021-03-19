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حسام حسن يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، يوم الثاني من شهر أبريل المقبل، بعد فترة التوقف الدولي.

ومع مرور 16 جولة حتى الآن من الدوري المصري الممتاز، يتصدر حسام حسن مهاجم سموحة، قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بفارق هدف وحيد عن أقرب منافسيه.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1ـ حسام حسن "سموحة" 8 أهداف
2- يوسف أوباما "الزمالك" 7 أهداف
3- أحمد سمير "طلائع الجيش" 7 أهداف
4- عمر كمال عبد الواحد "المصري" 7 أهداف
5- رمضان صبحي "بيراميدز" 6 أهداف
6- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" 6 أهداف
7- شيمليس بيكيلي "مصر المقاصة" 6 أهداف
8- شريف دابو "سيراميكا كليوباترا" 6 أهداف
9- رزاق سيسيه "الاتحاد السكندري" 6 أهداف
10- عمرو جمال "طلائع الجيش" برصيد 6 أهداف

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حسام حسن الزمالك الأهلي أوباما أحمد سمير

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