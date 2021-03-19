إشادات ودلالات تكشف انصياع أردوغان للمطالب المصرية

يعيش عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية حالة من التشتت والارتباك التي تصل إلى حد "الرعب" خشية أن تتخلى عنهم السلطات التركية من أجل المصالحة مع مصر وتحول العلاقات المصرية - التركية إلى وضع أفضل خلال الفترة المقبلة، بعدما استقطبت عدد من الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وبث قنوات فضائية للتحريض ضد النظام المصري.



