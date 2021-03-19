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إشادات ودلالات تكشف انصياع أردوغان للمطالب المصرية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
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يعيش عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية حالة من التشتت والارتباك التي تصل إلى حد "الرعب" خشية أن تتخلى عنهم السلطات التركية من أجل المصالحة مع مصر وتحول العلاقات المصرية - التركية إلى وضع أفضل خلال الفترة المقبلة، بعدما استقطبت عدد من الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وبث قنوات فضائية للتحريض ضد النظام المصري.

فيما اعترض بعض العاملين في هذه القنوات ممن يظهرون على الفضائيات الإخوانية المحرضة، على تعليمات السلطات التركية بالتهدئة وعدم الإساءة لمصر أو انتقاد أي سياسات داخلية للشأن المصري الداخلي، إلا أن مندوبي الحكومة التركية أبلغوهم أن من لا يلتزم بالتعليمات سيتعرض للمحاسبة ويتحمل مسئولية نفسه.  
إشادات ودلالات تكشف انصياع أردوغان للمطالب المصرية

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