وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تستقبل السياح منذ يوليو 2020، والمقاصد السياحية المصرية من أهم المقاصد الآمنة في العالم.



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن القطاعين السياحي والصناعي سيكون لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا، حيث أنهم يستهدفون أنه بحلول شهر مايو أن يكون 100% من العاملين في المجال السياحي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حصلوا على لقاح كورونا.



وأضافت وزيرة الصحة، أنه من المقرر أن يكون تم الانتهاء من تطعيم 100% من الأطقم الطبية بنهاية شهر مارس.

