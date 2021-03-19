بيان رسمي من فيسبوك حول تعطل خدمات واتس اب وإنستجرام

- قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة إنها تغلبت على مشكلة فنية وذلك بعدما اشتكى أكثر من مليون مستخدم في أنحاء العالم من أعطال بتطبيق انستجرام المملوك للشركة.

كانت المشكلة قد أثرت أيضا على خدمات واتساب وماسنجر المملوكتين لفيسبوك في عدد من البلدان.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تمكنت من إصلاح الخلل الذي عطل الدخول على خدماتها.

وأظهر موقع داونديتيكتور دوت كوم الالكتروني أن زهاء مليون مستخدم أبلغوا عن مشاكل في استخدام انستجرام، في حين أبلغ نحو 20 ألفا عن مشكلات بخدمة واتساب.

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما عانى عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.