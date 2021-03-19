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هل ترحل تركيا قيادات الإخوان إنصياعا لرغبة مصر؟ (انفوجراف)

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المهتمين بالعلاقات المصرية التركية، عن مصير جماعة الإخوان في تركيا بعد غلق البرامج السياسية، حيث أمرت السلطات التركية بإيقاف البرامج السياسية على المنصات والفضائيات التابعة للإخوان، والتي تبث من إسطنبول وإلزامهم بعدم انتقاد مصر؛ تمهيدا للتقارب مع مصر.

علاقات مصر بتركيا وعقب خروج تصريحات رسمية من الجانب التركي، تكشف مساعيها لتحسين علاقاتها مع مصر، بعد أن استمرت حملة انتقادات واستفزازت تركية ضد النظام المصري منذ سقوط جماعة الإخوان في مصر عام 2013، فضلا عن احتدام الصدام المباشر بسبب التدخلات التركية العسكرية في ليبيا.

فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، عن العلاقات القوية والجيدة بين تركيا ومصر، قائلا: "كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضا".


 
وسرعان ما تحول المشهد السياسي من الجانب التركي، حيث أصدر تصريحات متتالية علي المستوي الرسمي تشير إلى أنها تسعي لفتح صفحة جديدة مع مصر، وسط مخاوف من جماعة الإخوان التي تصنف كجماعة إرهابية في مصر، من تخلي السلطات التركية عنها، مقابل تحسين العلاقات التركية مع مصر.

فهل ترحل تركيا قيادات الإخوان إنصياعا لرغبة مصر؟
هل ترحل تركيا قيادات الإخوان إنصياعا لرغبة مصر؟ (انفوجراف)
هل ترحل تركيا قيادات الإخوان إنصياعا لرغبة مصر؟ (انفوجراف)

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