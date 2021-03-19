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إبراهيم عيسى: السلام بين مصر وإسرائيل كان ناضج في البداية وتراجع بسبب شهداء الحرب

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استعرض الإعلامي إبراهيم عيسى، مقال "هارتس" الإسرائيلية وعنوانه "القاهرة بعد 40 عام من السلام البارد مع إسرائيل"، موضحًا أن المحرر روزنبرج، أكد على أن 6 أشهر في السلام مع الإمارات انتجت حجم تجارة أكثر من 4 عقود مع مصر، حيث أنه كان هناك تحرك سريع في جميع القطاعات، وخلال الفترة الأخيرة زاد 180 ألف مواطن إسرائيلي دولة الإمارات، فيما شدد على أن 8000 مواطن مصري فقط زار إسرائيل.

وأكد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السلام بين إسرائيل والقاهرة كان ناضج في البداية، إلا أنه تراجع بشكل كبير وسبب هذا أن مصر حاربت اسرائيل قبل السلام وسقط الكثير من الشهداء في هذه الحرب، بينما الإمارات وباقي الدول العربية في علاقتها في السلام مع إسرائيل لم تكن كهذه العلاقة بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك نظريات لسلام الدول العربية مع إسرائيل، حيث تفكر بعض الدول في السلام من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام بين الدول العربية وإسرائيل فقد أهيمته ولم يكن له إنبهار ولهفة من قبل الجمهور الإسرائيلي.

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