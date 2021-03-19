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مواجهات قوية للعبور وبهتيم واسكو والشمس بالجولة 22 للقسم الثالث
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:12 م
رأفت أمين
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تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت منافسات الجولة 22 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 6 مواجهات قوية ومرتقبة وتختتم الجولة يوم الأحد بمباراتين البلاستيك مع اتحاد الشرطة، وبنها مع الغابة.
1- طوخ مع العبور
يشهد ملعب طوخ مواجهة نارية بين فريق طوخ
صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 26 نقطة مع فريق العبور المتصدر بقيادة جمعه مشهور برصيد 44 نقطة.
شهدت الجولة الأولى فوز فريق العبور بثلاثية نظيفة.
2- بهتيم مع مصر للتأمين
على ملعب نادي بهتيم يستضيف فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 20 نقطة فريق
مصر للتأمين صاحب المركز الرابع بقيادة عمرو عبده برصيد 38 نقطة.
حقق فريق مصر للتأمين الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.
3- اسكو مع قليوب
يلتقي فريق نادي اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر مع فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 12 نقطة.
شهدت الجولة الأولى فوز فريق اسكو بهدف دون رد.
4- المرج مع الشمس
على ملعب المرج
يحل فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 34 نقطة ضيفاً على فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة عيد سليمان برصيد 25 نقطة.
وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول
5-الماظه مع الأميرية
يواجه فريق ذ الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عيد برصيد 20 نقطة فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 21 نقطة.
وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.
6- ايروسبوت مع سراى القبه
يلعب فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 17 نقطة مع فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد 4 نقاط.
ترتيب المجموعة السادسة
1- العبور 44 نقطة
2- بنها 43 نقطة
3- الغابه 42 نقطة
4- مصر للتأمين 38 نقطة
5- البلاستيك 37 نقطة
6- اسكو35 نقطة
7- الشمس 34 نقطة
8- اتحاد الشرطة 33 نقطة
9- طوخ 26 نقطة
10- المرج 25 نقطة
11- الأميرية 21 نقطة
12- بهتيم 20 نقطة
13- الماظه 20 نقطة
14- ايروسبوت 17 نقطة
15- قليوب 12 نقطة
16- سراى القبه 4 نقاط
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