البابا تواضروس ينعى الفنان عادل نصيف

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل بيانا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نعت فيه الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الفنان العالمي عادل نصيف الذي رحل عن عالمنا اليوم.



وقال البيان الصادر: ذاكرين له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة التي بذلها في خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية المتميزة في الأيقونات القبطية ومشاركته في المعارض العالمية في الفن المصري والفن القبطي الأصيل. وكذلك مشاركاته القيمة في مجلة الكرازة علي مدى سنوات كثيرة.



وأضاف البيان: نيح الله نفسه البارة في فردوس النعيم، وليمنح العزاء السمائي لكل محبيه وتلاميذه وعارفيه.