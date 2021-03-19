الصدمة .. أزمات في طريق الإخوان الهاربين بتركيا (انفوجراف)

يعيش مجموعة الإعلاميين الهاربين إلى تركيا، والقنوات الإخوانية المحرضة التي تبث من هناك بدعم وتمويل إخواني، حالة من التشتت والارتباك التي تصل إلى حد "الرعب" خشية أن تتخلى عنهم تركيا من أجل المصالحة مع مصر وتحول العلاقات المصرية - التركية إلى وضع أفضل خلال الفترة المقبلة.





وأوضح مصدر إعلامي في تركيا، أنه فور صدور تعليمات من الحكومة التركية لقنوات "الشرق" و"مكملين" و"وطن" بالتهدئة، وعدم الإساءة لمصر أو انتقاد أي سياسات داخلية بها لأنها شأن مصري داخلي لا دخل لتركيا فيه، حاول بعض العاملين في هذه القنوات ممن يظهرون على الشاشة أن يبدوا اعتراضهم على تلك التعليمات، إلا أن مندوبي الحكومة التركية أبلغوهم أن من لا يلتزم بالتعليمات سيتعرض للمحاسبة ويتحمل مسئولية نفسه.





الصدمة .. أزمات في طريق الإخوان الهاربين بتركيا



