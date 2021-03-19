صحفي سعودي: قرار إلغاء الكفالة هدفه رفع معايير الجودة وحقوق الإنسان

قال خالد المجرش، الكاتب الصحفي السعودي، إن إلغاء نظام الكفالة يأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة السعودية.



وأشار "المجرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، إلى أن بعض أصحاب الأعمال أساؤوا استخدام نظام الكفالة في الماضي.



وأوضح الكاتب الصحفي، أن قرار إلغاء الكفالة هدفه رفع معايير الجودة وحقوق الإنسان.

