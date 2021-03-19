عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

أعلن بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة في تصريحات إعلامية عن إقالة ايهاب جلال المدير الفنى للفريق من منصبه بناءًا على رغبة المدرب.





و أكد سليم أن رحيل إيهاب جلال هو هدية من الفريق الفيومي للنادي الإسماعيلي الذي سبق و أعلن رغبته في التعاقد مع المدرب مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده و المقدر بـ ٢ مليون جنيه .



