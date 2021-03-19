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عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة في تصريحات إعلامية عن إقالة ايهاب جلال المدير الفنى للفريق من منصبه بناءًا على رغبة المدرب. 

و أكد سليم أن رحيل إيهاب جلال هو هدية من الفريق الفيومي للنادي الإسماعيلي الذي سبق و أعلن رغبته في التعاقد مع المدرب مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده و المقدر بـ ٢ مليون جنيه .

و من المقرر أن يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلى عن التعاقد مع إيهاب جلال خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من كافة الأمور الرسمية ليتولي منصبه الجديد خلفًا للبوسني دراجان يوڤيتش.

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