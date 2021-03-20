خلال ساعات تستقبل مصر وصول شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول شحنة كبيرة من لقاح سينوفارم من دولة الصين الشعبية خلال ساعات معدودة، مضيفة أن الشحنة التي وصلت قبل أسبوعين خرجت من المعامل وبدأ التطعيم بها.

وأضافت "زايد"، أن حوالي 400 ألف شخص من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، سجلوا حتى الآن للحصول على اللقاح.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 100% من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة أمام المواطنين للتسجيل فيها، في حالة عدم وجود فرصة للتسجيل عبر الإنترنت، مؤكدة اتخاذ إجراءات متعددة لتسهيل تسجيل المواطنين.



