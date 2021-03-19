مانشيني يُعلن قائمة إيطاليا في تصفيات كأس العالم

استدعى مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني الجمعة مدافع أتالانتا برغامو البرازيلي الأصل رافايل تولوي إلى تشكيلة منتخب بلاده المدعوة لبدء مشوارها ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.





وبدأ تولوي مسيرته الاحترافية مع غوياش البرازيلي (2009-2012) ثم ساو باولو (2012-2015) قبل الانتقال إلى إيطاليا حيث دافع عن ألوان روما لعام واحد على سبيل الإعارة (2014) ومنه إلى أتالانتا بصفة نهائية عام 2015 حيث بات قائدا له منذ مطلع العام الحالي بعد رحيل لاعب وسطه المخضرم الأرجنتيني أليخاندرو غوميس إلى إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.





وحصل تولوي (30 عاما) الذي يلعب ظهيرا أيمن أو مدافع محوري، على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في شباط/فبراير الماضي للدفاع عن ألوان إيطاليا، بعدما حصل والده على الجنسية الإيطالية العام الماضي.





وبات بإمكان تولوي اللعب مع المنتخب الأول لإيطاليا كونه لعب فقط مع منتخب شباب البرازيل (تحت 20 عاماً).





واستدعى مانشيني لاعبا آخر للمرة الأولى هو لاعب وسط سبيتسيا ماتيو ريتشي.





ووجّه مانشيني الدعوة إلى 38 لاعبا لخوض المباريات ضد إيرلندا الشمالية في 25 آذار/مارس الحالي في بارما، وبلغاريا في 28 منه في صوفيا، وليتوانيا في 31 من الشهر ذاته في فيلنيوس، بينهم ثلاثي إنتر ميلان أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سنسي الذي بقي في الحجر الصحي في ميلانو بقرار من السلطات الصحية بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف متصدر الدوري المحلي.

وفيما يلي التشكيلة:





لحراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري)، جانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).





للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي ومانويل لازاري (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون بالمييري دوس سانتوس (تشيلسي الإنكليزي)، جان ماركو فيراري (ساسوولو)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا برغامو).





للوسط: نيكولو باريلا وستيفانو سنسي (إنتر ميلان)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، براين كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، رولاندو ماندراغورا (تورينو)، ماتيو بيسينا (أتالانتا برغامو)، ماتيو ريتشي (سبيتسيا)، روبرتو سوريانو (بولونيا)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).





للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي وفرانتشيسكو كابوتو (ساسوولو)، فيديريركو كييزا وفيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فينتشينزو غريفو (فرايبورغ الألماني)، ستيفان الشعراوي (روما)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، مويز كين (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لورنتسو إنسينيي (نابولي).



