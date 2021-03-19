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"مش عايزين ندخل موجة كورونا الثالثة".. وزيرة الصحة تحذر المصريين

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم رصدوا زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظات الصعيد، معلقة: "زيادة ليست كبيرة.. مش بتخوف".

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فرق التقصي رصدت أن المزارات السياحية ممتلئة بالزائرين، منوهة بأنه إذا كانت السياحة مصدر هام للدخل، فلابد من إتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أنه بعد التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المناطق السياحية عادت معدلات الإصابة لطبيعتها، منوهة بأنه لابد أن نكون حذرين خاصة من الاقتراب من شهر رمضان، حيث أن فترة التسوق والتجمعات العائلية قد تؤدي لزيادة في الأعداد ومن ثم فقدان للأرواح، معلقة: "مش عايزين ندخل الموجة الثالثة".

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