Advertisements

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:32 م
لابورتا
لابورتا
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن مدرب نادي برشلونة الإسباني المقبل، وذلك تمهيدًا لرحيل الهولندي رونالد كومان المدرب الحالي للفريق الكتالوني.

وقال الأرجنتيني كريستيان مارتن، صحافي في شبكة "ESPN"، أن خوان بورتا رئيس نادي برشلونة الجديد، يسعي لإقناع ليونيل ميسي نجم البلوجرانا بتجديد تعاقده والبقاء مع الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى إعادة جوارديولا إلى تدريب الفريق مرة أخري.

وتابع أن جوارديولا سيتولي قيادة برشلونة حال تتويجه مع مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سيكون ذلك دافع كبير للابورتا من أجل إقناع ميسي بالبقاء مع الفريق الكتالوني.

ووفقا للصحافي الأرجنتيني قد يعود غوارديولا إلى برشلونة نهاية الموسم بسبب وجود لابورتا، في حال نجح بتحقيق اللقب الأوروبي للنادي الإنجليزي.


أخبار تهمك

عمرو أديب: قرار تركيا بخصوص "قنوات الإخوان" بادرة طيبة

منذ ساعة و 16 دقيقة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعة

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

10:27 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

11:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار