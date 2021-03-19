لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن مدرب نادي برشلونة الإسباني المقبل، وذلك تمهيدًا لرحيل الهولندي رونالد كومان المدرب الحالي للفريق الكتالوني.





وقال الأرجنتيني كريستيان مارتن، صحافي في شبكة "ESPN"، أن خوان بورتا رئيس نادي برشلونة الجديد، يسعي لإقناع ليونيل ميسي نجم البلوجرانا بتجديد تعاقده والبقاء مع الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى إعادة جوارديولا إلى تدريب الفريق مرة أخري.





وتابع أن جوارديولا سيتولي قيادة برشلونة حال تتويجه مع مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سيكون ذلك دافع كبير للابورتا من أجل إقناع ميسي بالبقاء مع الفريق الكتالوني.





ووفقا للصحافي الأرجنتيني قد يعود غوارديولا إلى برشلونة نهاية الموسم بسبب وجود لابورتا، في حال نجح بتحقيق اللقب الأوروبي للنادي الإنجليزي.







