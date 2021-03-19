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تعرف على موعد مباراتي الزمالك في الجولة الخامسة والسادسة في دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:31 م
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأبلغ "كاف" مسؤولي الزمالك بإقامة المباراة يوم السبت الموافق 3 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو.
يذكر أن الكاف قد حدد يوم 10 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في القاهرة، في ختام دور المجموعات (الجولة 6).
ويرغب الفارس الأبيض للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، للحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل المولودية المركز الثاني بـ 8 نقاط.
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