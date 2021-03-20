عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النقاب عن أولى طلباته التعاقدية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للفارس الأبيض، مؤخرًا عقب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، بسبب تراجع المستوى.





وطالب كارتيرون إدارة ناديه، بضرورة التعاقد مع صفقة هجومية كبرى، لتدعيم خط هجومه، في ظل تواضع مستوى مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض.





ويرغب كارتيرون، في التعاقد مع مهاجم قوي، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 جويليه بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



