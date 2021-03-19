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موعد مانشستر سيتي ضد دورتموند في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي أجريت ظهر اليوم في مقر الإتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن لقاء مرتقب، حيث وقع بروسيا دورتموند في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وصعد مان سيتي للدور ربع النهائي بعدما تغلب على بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا المجري.

بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على الملعب ذاته، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين ليتأهل مانشستر سيتي بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر تواجد بروسيا دورتموند في الدور ذاته بعد تخطيه عقبة أشبيلية الإسباني، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتأهل بروسيا دورتموند بمجموع اللقائين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مساء الثلاثاء الموافق السادس من أبريل القادم على ملعب الإتحاد معقل مانشستر سيتي.

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