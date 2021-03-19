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وزيرة الصحة: شحنة جديدة من لقاح سينوفارم تصل خلال ساعات

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيصل مصر شحنة من لقاح سنوفارم خلال ساعات، معلقة: "هتجلنا شحنة كويسة جدا من اللقاح من جمهورية الصين الشعبية".

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشحنة التي استلمتها مصر منذ أسبوعين خرجت من المعامل منذ يومين، وسيتم تكثيف إعطاء اللقاح اعتبارا من الأسبوع المقبل خاصة في المحافظات التي بها زيادة في نسبة تسجيل الحصول على اللقاح.

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تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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