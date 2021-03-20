صدفة أحبطت المخطط.. التفاصيل الكاملة لاتلاف خط بترول لنهب محتوياته بالشرقية

بينما كان اللصوص ينفذون جريمتهم ويقومون بتعبئة السولار داخل تنك سيارة بعدما اتلفوا خط أنابيب بترول الزقازيق الممتد من بنها تفاحئوا بما لم يكن في حسبانهم فخلال بدقائق سقطوا في قبضة الشرطة بعدما شهادتهم دورية أمنية ليتم إحباط محططهم ويكون مصيرهم خلف القضبان.





وكانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة أسدلت ستارها على الجريمة التي وقعت في منتصف شهر سبتمبر عام 2020 الماضي، حيث قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وإلزامهم بالمصاريف ورد الشيء لأصله.





إتلاف خط بترول

تعود أحداث القضية رقم 33993 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 2547 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام كل من «علي. ي.ا. م» محبوس، 31 عاما، صاحب معرض سيارات، مقيم شبرا الخيمة بالقليوبية، و«مدحت. س. ك. م» 32 سنة، صاحب مكتب للتوريدات سابقا وحاليا سائق، مقيم بالقاهرة، و«حمادة.ا. م» 29 سنة، محبوس، صاحب مزرعة دواجن مقيم مركز الزقازيق، و«وائل.ع.ا.ع»، في أثناء قيامهم بتحميل سيارة بمنتج سولار بعزبة البيه بقرية ميت بشار، ووجود محبس بجسم خط البترول الممتد من بنها إلى الزقازيق، وهي إحدى خطوط شركت أنابيب البترول بمنطقة الدلتا، بغرض استخدامه لسرقة مواد بترولية التي يتم دفعها بالخط.





وبالفحص تبين أن المتهمين من الأول للثالث: «اتلفوا عمدًا خطا من خطوط إنتاج الأنابيب البترولية، هو خط أنابيب البترول «بنها- منيا القمح - مستودع التعاون للبترول بالزقازيق»، المملوك لشركة أنابيب البترول بمنطقة الدلتا التابعة للهيئة العامة للبترول، وقاموا بإحداث قطع به وتركيب الأول محبس «كلبس» بالخط لتسهيل ارتكاب الجريمة، وترتب على ذلك ضررا ماليا تقدر قيمته بمبلغ 77 ألف جنيه، وتعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، على النحو المبين بتقرير اللجنة المشكلة من شركة أنابيب البترول.





7600 لتر موادر بترولية

شرع المتهمون من الأول حتى الرابع في سرقة مادة بترولية «سبعة آلاف وستمائة وخمسون لترا»، والتي يتم ضخها من خلال خط أنابيب البترول، المملوك لشركة أنابيب البترول بمنطقة الدلتا التابعة للهيئة المصرية للبترول، وكان ذلك ليلا بأن تسللوا خلسة إلى مكان الواقعة، وقاموا بتوصيل خرطوم «بلاستيكي» بخط الأنابيب وضخ المادة البترولية، محل السرقة بوعاء «خزان» السيارة.





دورية أمنية تحبط المخطط

وأكدت التحريات أنه حال مرور دورية أمنية بدائرة المركز، تحديدا بناحية ميت بشار، تلاحظ له تواجد المتهمان الأول والثاني بجوار سيارتين «ملاكي - نصف نقل»، وتلاحظ وجود خزان بطول الصندوق مثبت على الصندوق الخلفي للسيارة النقل، ومجهز لتحميل المواد البترولية، ومحمل بداخله مواد بترولية، وتلاحظ أيضا بوجود خط بترول ممتد، المار بالمصرف ومثبت به محبس من الأعلى» والمثبت به خرطوم بطول نحو 10 أمتار، تم ضبطهم والتحفظ على المتهمين والسيارتين وبمواجهتهما أقروا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول، مستخدمين في ذلك السيارة الثانية النقل المثبت بها خزان والتربح منها.



