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المؤلف محمد سيد بشير لـ"الفجر الفني": خطوة "cypher" إضافة لمشواري الفني.. واختلاف الثقافة الأمريكية أصعب شيء واجهني أثناء كتابة المسلسل (حوار)

السبت 20/مارس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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يعد أصغر سيناريست فى الوسط الفني، حيث سجل أول فكرة فيلم وعمره لم يتخط الـ 18 عاما، ولكن كان هذا التسجيل باسم والده، وكانت أولى تجاربه الفنية من خلال مسلسل "كلام على ورق"، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى فيلم "هروب اضطراري"، بطولة أحمد السقا وغادة عادل، يخوض حاليا تجربة جديدة ومختلفة بمسلسل أجنبي بعنوان "cypher"، ويعد هذا العمل بمثابة انطلاقة له نحو العالمية.


حرص "الفجر الفني" على إجراء حوار مع السيناريست محمد سيد بشير، ليكشف لنا عن تجربته فى "cypher"، كواليس العمل مع فريق أجنبي، الصعوبات التي واجهته أثناء الكتابة، هل هناك فرق بين الكتابة لعمل أجنبي والكتابة لعمل مصري.

وإلى نص الحوار:


في البداية.. حدثينا عن فكرة مسلسل cypher؟
شخص يدعى "ويل سكوت" يقع فى يده مجموعة من الورق مكتوبة بلغة معينة، فعندما يفك هذه الشفرات يكتشف إنها تخص مصائر مجموعة من الناس.


كيف كانت كواليس كتابتك لمسلسل cypher؟
المسلسل كنت أحضره لرمضان 2021، بطريقة ما وصل للمخرج مجدي السميري، فطلب لمقابلتي وعندما جلست معاه أخبرني إن فكرة المسلسل تكون لأمريكا.


تعد تجربة جديدة ومختلفة عليك.. كيف تري هذه الخطوة فى مشوارك الفني؟
خطوة مهمة جدا إنك تقدر توصل قصة عمل ومعالجة درامية، وتصدر فكرة لبلد الأفكار، لذلك أنا سعيد جدا بهذه التجربة.


ما الذي دفعك لخوض هذه التجربة؟
تعتبر فرصة ولو أي شخص آخر جاءت له مثل هذه الفرصة لن يضيعها من يده.


ما الفرق بين الكتابة لعمل أجنبي والكتابة لعمل مصري؟
لا يوجد فرق، ولكن ظروفي فى هذا العمل كانت مختلفة لأني كنت كاتب العمل من حيث قصته والمعالجة الدرامية بالمصري، ولم أظن أن العمل سيكون لأمريكا، ثم بعد ذلك كتبت أولي حلقتين لتسويق المشروع.


كيف كان التعاون مع المخرج التونسي مجدي السميري؟
التعاون كان جميل جدا فهو شخص حماسي جدا، وهو يشبهني فى صفة إننا لو صممنا أن نعمل شيء نظل وراه.


هل حضرت كواليس تصوير المسلسل؟
للأسف لم أحضر التصوير بسبب ظروف فى بعض الأوراق الرسمية للسفر، كما أنني كنت فى هذا الوقت مرتبط بمسلسل أيوب، وفيلم العارف.

كيف كان التعاون مع الفريق الأجنبي؟
التعاون كان جيد جدًا معهم ولم اتواصل معهم إلا بعد التصوير، وكانوا أشخاصًا فى منتهي الذوق والاحترام.


ما الصعوبات التي واجهتك أثناء الكتابة؟
ثقافة البلد من أكثر الصعوبات التي واجهتني أثناء الكتابة، لأنهم لديهم أشياء مختلفة عنا.


هل هناك جديد تستعد له خلال الفترة المقبلة؟
أحضر لفيلم جديد وأيضاً مسلسل، وإن شاء الله هتكون فيهما خطوة جديدة، ولكن لااستطيع الإفصاح عنهم الآن.



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