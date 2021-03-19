أمريكا: الاعتداء على مصفاة الرياض محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تصاعد هجمات ميليشيات الحوثيين تجاه المملكة العربية السعودية.





وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة: "ندين الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية السعودية اليوم في العاصمة الرياض".





وأكدت الخارجية الأمريكية أن الاعتداء على مصفاة الرياض ما هو إلا محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية.





وكانت وزارة الطاقة السعودية أكدت في وقت سابق اندلاع حريق بمصفاة لتكرير البترول بالعاصمة الرياض؛ جراء اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين.





وقال مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية- في بيان اليوم الجمعة-: إنه "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس ".





وأضاف المصدر: "إن المملكة "تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، التي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".



