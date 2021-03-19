Advertisements

أمريكا: الاعتداء على مصفاة الرياض محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تصاعد هجمات ميليشيات الحوثيين تجاه المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة: "ندين الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية السعودية اليوم في العاصمة الرياض".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الاعتداء على مصفاة الرياض ما هو إلا محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أكدت في وقت سابق اندلاع حريق بمصفاة لتكرير البترول بالعاصمة الرياض؛ جراء اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية- في بيان اليوم الجمعة-: إنه "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس ".

وأضاف المصدر: "إن المملكة "تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، التي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

أخبار تهمك

موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب: قرار تركيا بخصوص "قنوات الإخوان" بادرة طيبة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

10:27 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار